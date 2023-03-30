Новый тренер «Торпедо» Клотет рассказал о схожести российского и итальянского футбола

Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет оценил уровень российского футбола.

«Он такой же интенсивный, организованный и дисциплинированный. Также ваш футбол конкурентноспособен, и, возможно, тактически такой же современный, как и итальянский», — цитирует Клотета Sport24.

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».