Колосков рассказал о повестке очередного заседания РФС

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал «СЭ» о повестке дня заседания Исполкома организации, которое пройдет сегодня, 30 марта.

«Вернут ли нас на систему весна-осень? Сегодня это не будет рассматриваться, — сказал Колосков. — Нет в повестке дня. Одну лигу невозможно вернуть. Ожидаю, может быть, что-то новенькое сегодня. Может, что-то про Азию будет? Да, ожидаю».

В данный момент матчи второй лиги, как и игры других дивизионов чемпионата России, проводятся по системе «осень-весна», переход на которую произошел в сезоне-2011/12.