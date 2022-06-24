Новый тренер «Динамо» Йоканович ответил на вопрос о целях команды на сезон

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции ответил на вопрос о целях команды на сезон-2022/2023.

— Какую задачу поставило руководство на следующий сезон?

— Прежде всего я бы хотел сказать спасибо этому руководство, которое дало мне возможность работать в «Динамо». Меня абсолютно радужно встретили здесь. Я знаю, что у клуба большие амбиции. Результаты в последние годы очень хорошие. Мы планируем работать в том же успешном ключе. Мы ставим задачу развиваться дальше, это приоритет для нас. Я вступаю в новую эпоху своей карьеры. Я амбициозный тренер, хочу добиваться больших высот. Я готов к новому вызову. Буду делать все, что от меня зависит. Надеюсь, что нас ждет удача и успех, — сказал Йоканович.

В прошлом сезоне «Динамо» под руководством Сандро Шварца стало третьим в чемпионате России по футболу. В финале БЕТСИТИ Кубка России команда уступила «Спартаку» (1:2).