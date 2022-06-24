Новый тренер «Динамо» Йоканович ответил на вопрос о целях команды на сезон
Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции ответил на вопрос о целях команды на сезон-2022/2023.
— Какую задачу поставило руководство на следующий сезон?
— Прежде всего я бы хотел сказать спасибо этому руководство, которое дало мне возможность работать в «Динамо». Меня абсолютно радужно встретили здесь. Я знаю, что у клуба большие амбиции. Результаты в последние годы очень хорошие. Мы планируем работать в том же успешном ключе. Мы ставим задачу развиваться дальше, это приоритет для нас. Я вступаю в новую эпоху своей карьеры. Я амбициозный тренер, хочу добиваться больших высот. Я готов к новому вызову. Буду делать все, что от меня зависит. Надеюсь, что нас ждет удача и успех, — сказал Йоканович.
В прошлом сезоне «Динамо» под руководством Сандро Шварца стало третьим в чемпионате России по футболу. В финале БЕТСИТИ Кубка России команда уступила «Спартаку» (1:2).
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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