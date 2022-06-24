Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:18

Новый тренер «Динамо» Йоканович ответил на вопрос о целях команды на сезон

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Славиша Йоканович.
Фото ФК «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции ответил на вопрос о целях команды на сезон-2022/2023.

— Какую задачу поставило руководство на следующий сезон?

— Прежде всего я бы хотел сказать спасибо этому руководство, которое дало мне возможность работать в «Динамо». Меня абсолютно радужно встретили здесь. Я знаю, что у клуба большие амбиции. Результаты в последние годы очень хорошие. Мы планируем работать в том же успешном ключе. Мы ставим задачу развиваться дальше, это приоритет для нас. Я вступаю в новую эпоху своей карьеры. Я амбициозный тренер, хочу добиваться больших высот. Я готов к новому вызову. Буду делать все, что от меня зависит. Надеюсь, что нас ждет удача и успех, — сказал Йоканович.

В прошлом сезоне «Динамо» под руководством Сандро Шварца стало третьим в чемпионате России по футболу. В финале БЕТСИТИ Кубка России команда уступила «Спартаку» (1:2).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Зиньковский получил в «Спартаке» 17-й номер, ЦСКА нацелен на игрока «Фиорентины», Гулиев переходит в «Ахмат». Главные трансферные слухи РПЛ на 24 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Пресс-атташе «Динамо»: «Некоторые наши игроки сказали, что больше не подадут руку Умярову»
Форвард Владимир Ильин рассказал об эмоциях от возвращения в «Ахмат»
Агент Сафонов: «Не удивлюсь, если Дзюба окажется в «Сочи». А может, он рванет в Катар»
Агент Сафонов: «Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом с Сергеевым и Кассьеррой в атаке»
Мозес — потеря для «Спартака»? Где окажется Дзюба? Мнение агента Сафонова
Лантратов готов остаться в «Химках» на следующий сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швейцарец Адеми готов вернуться в «Химки» из немецкого «Падерборна»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости