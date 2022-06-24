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Новый главный тренер «Динамо» рассказал, насколько близок ему стиль игры команды

Артем Бухаев
Корреспондент
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Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, насколько близок ему стиль игры московского клуба. 17 июня серб возглавил бело-голубых.

— Сколько матчей «Динамо» вы успели изучить? Близок ли вам подобный стиль игры?

— Их достаточно много. Какие-то матчи полностью, какие-то частично. Я начал смотреть матчи с финала БЕТСИТИ Кубка России и дальше. Сезон длинный. Качество игры у «Динамо» было разным. Но в целом — команда играет агрессивно и храбро. Я разделяю этот стиль, я его проповедую. Мы будем пытаться найти рост для потенциала развития команды. Во главу угла ставится результат и победы, мы работаем над этим. После этого мы будем доводить игру до идеала.

Специалист также рассказал, как относится к введению Fan ID, который вступил в силу с 1 июня 2022 года.

— Активные болельщики пропустят следующий сезон из-за введения Fan ID. Знали ли вы об этом?
— Я в клубе буквально 3 дня. Надеюсь, наш менеджмент найдет решение. Клуб должен следовать правилам, которые есть. Но мы нуждаемся в поддержке болельщиков. Мы играем для них, мы хотим их радовать. Хочу, чтобы наши болельщики имели возможность прийти на матч.

Соглашение «Динамо» с Йокановичем рассчитано на сезон-2022/23, в него включены опции автоматического продления еще на два сезона в случае достижения определенных результатов.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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