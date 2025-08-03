Новый гендиректор «Акрона» рассказал о причинах повышения стоимости билетов

Генеральный директор футбольного «Акрона» Константин Клюшев в клубном подкасте «Акрон он эйр» рассказал о причинах увеличения стоимости билетов на матчи команды в сезоне-2025/26.

«Есть эмоциональная оценка, а есть сухая статистика. Сухая статистика говорит о том, что мы правы: да, мы действительно повысили стоимость билетов, но мы оперируем несколькими предпосылками. Первая — самое частое заблуждение, что у нас люди ходят на каждый матч. На самом деле такого нет: 70-80 процентов зрителей приходят на одну игру. Сегодня у нас в соперниках «Спартак» — очевидно, что соперник вызывает определенный интерес, который мы не встретим на игре с махачкалинским «Динамо». И мы прекрасно понимаем, что это аудитория, которая готова платить за билет, — заявил Клюшев. — Во-вторых, у нас достаточно гибкое ценообразование: есть места пониженной категории, есть повышенной. Здесь все зависит от того, насколько человек готов или не готов платить за билет».