Семак: «Жерсону в игре с ЦСКА было тяжеловато по движению. Он подустал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Жерсона в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Тяжеловато ему по движению. Конечно, он пропустил какое-то время, и, на наш взгляд, он подустал. Поэтому его и заменили. Насколько доволен тройкой Барриос-Жерсон-Вендел? По поводу игры Жерсона и Вендела, думаю, что, конечно, есть определенные нюансы, где нужно привыкать. Невозможно за две-три недели полностью адаптировать. Тем не менее, понимание есть, в дальше мы уже будем исходить из возможностей футболистов для того, чтобы максимально интегрировать их в команду и ту модель, которую мы выбираем перед матчем», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

28-летний Жерсон в сезоне-2025/26 сыграл за сине-бело-голубых три матча и не отметился результативными действиями.