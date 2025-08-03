Челестини: «До гола Алеррандро не играл в тот футбол, который нам хотелось бы видеть»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил игру нападающего команды Алеррандро в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). 25-летний футболист забил в первом тайме.

«Сегодня на поле с первых минут появился Алеррандро, и ему надо было забить гол. Как вы правильно сказали, до гола он не играл в тот футбол, который нам всем хотелось бы от него видеть. Но «девятка» должна быть на поле, чтобы забивать. Сегодня Алеррандро был на поле, забил, и я очень за него рад. Хотелось бы, чтобы в будущем это дало ему огромную уверенность, потому что он обладает замечательными качествами. Надеемся, этот гол будет первым из многих», — приводит слова Челестини пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА набрал 5 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда примет «Рубин» (9 августа).