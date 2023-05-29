Дьяков назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший защитник Виталий Дьяков высказался о борьбе за второе место в чемпионате России.

«От ЦСКА зависит судьба серебряных медалей РПЛ, они и являются фаворитами за эти награды. «Спартак» очки потерял, поэтому армейцам надо рассчитывать только на себя. Они фавориты в борьбе за второе место. Да, может быть как-то на них отразилось поражение в дерби, потому что игра в Краснодаре у ЦСКА была не лучшая. Но, думаю, что на последний тур они настроятся и забудут все, что было. На эти две игры, с учетом суперфинала Кубка, у них будет максимальный настрой», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).