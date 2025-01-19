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Сегодня, 19:00

Новиков считает, что его штаб качественно отработал в московском «Динамо»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков оценил свою работу в клубе.

«Конечно, я доволен. Многие забывают, в какой момент наш тренерский штаб пришел в клуб. «Динамо» делило последнее место с «Тамбовом», долго не одерживало побед. Речь шла о том, чтобы снова не вылететь в ФНЛ. С этой задачей мы отлично справились, в итоге команда вышла в еврокубки. Это ни в коем случае нельзя забывать.

Мы проделали огромную работу. В тот сезон мы еще работали со второй командой «Динамо», которую привели к золотым медалям. Это отличный этап карьеры. Еще раз спасибо руководству, которое на тот момент доверилось молодому тренеру без опыта работы в РПЛ. Считаю, что мы не подвели и достаточно качественно провели этот отрезок», — заявил Новиков «РБ Спорт».

Новиков был главным тренером бело-голубых с 2019 по 2020 год. При нем команда заняла шестое место в РПЛ в сезоне-2019/20 и вышла в квалификацию Лиги Европы.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Кирилл Новиков
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
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 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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