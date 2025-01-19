UOL: «Зенит» завершает трансфер полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике

«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике, сообщает UOL.

По информации источника, переход футболиста находится в завершающей стадии. В воскресенье он прибудет в Доху, где питерцы проводят зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания контракта с сине-бело-голубыми.

Соглашение с Энрике будет рассчитано на пять сезонов. «Зенит» заплатит за игрока 35 миллионов евро, при этом 30% прав на Луиса Энрике останется у бразильского клуба. Отмечается, что это будет крупнейший трансфер на выход для «Ботафого» в его истории.

24-летний Энрике является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес 2024 года.

Ранее СМИ сообщали, что в «Ботафого» из «Зенита» должны перейти полузащитник Вендел и вингер Артур.