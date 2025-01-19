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Сегодня, 17:40

UOL: «Зенит» завершает трансфер полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике

Алина Савинова
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«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике, сообщает UOL.

По информации источника, переход футболиста находится в завершающей стадии. В воскресенье он прибудет в Доху, где питерцы проводят зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания контракта с сине-бело-голубыми.

Соглашение с Энрике будет рассчитано на пять сезонов. «Зенит» заплатит за игрока 35 миллионов евро, при этом 30% прав на Луиса Энрике останется у бразильского клуба. Отмечается, что это будет крупнейший трансфер на выход для «Ботафого» в его истории.

24-летний Энрике является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес 2024 года.

Ранее СМИ сообщали, что в «Ботафого» из «Зенита» должны перейти полузащитник Вендел и вингер Артур.

Футбол
РПЛ
ФК Ботафого
ФК Зенит
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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