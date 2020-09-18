Новиков продолжит работу в «Динамо»

По данным «СЭ», главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков будет готовить команду к матчу следующего тура против «Ахмата».

Руководители клуба не станут делать резких шагов после вылета из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2). При этом бело-голубые начнут изучать тренерский рынок на предмет возможной замены, если в чемпионате дела у «Динамо», идущего на пятом месте, станут ухудшаться. Вряд ли в число фаворитов попадет Курбан Бердыев, о кандидатуре которого «СЭ» уже писал. Скорее, приоритет будет отдаваться иностранцу, которого сможет порекомендовать спортивный директор Желько Бувач. Впрочем, отечественный рынок тренеров также станет рассматриваться. (Константин Алексеев)

Новиков возглавил «Динамо» в октябре 2019 года после отставки Дмитрия Хохлова.