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7 февраля, 16:45

Новичок «Динамо» Кудравец — о смерти основателя БАТЭ: «При нем 13 лет подряд было золото, без него — ни разу»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец, ранее выступавший за БАТЭ, в интервью «СЭ» рассказал, как на клуб повлияла смерть его основателя Анатолия Капского.

— БАТЭ — детище Анатолия Капского, которого из-за болезни не стало в 2018 году. Как пережили смерть босса?

— Тяжело, конечно. Этот человек в 90-е возродил клуб, поднимал его до громких побед в Лиге чемпионов фактически с нуля. БАТЭ — его детище на 100 процентов. Клуб вроде как сначала не почувствовал утрату. Но с каждым годом делает по шажочку, по шажочку назад. После смерти Капского ни одного чемпионства не было выиграно, это же о чем-то говорит. А до этого 13 лет подряд брали золото. За прошедшие пять с половиной лет в клубе все кардинально поменялось.

— Финансирование стало меньше или нет такой твердой направляющей руки?

— Всего понемногу. Одно на другое накладывается, и в итоге сейчас БАТЭ — совсем другая команда, нежели в 2018 году, — сказал Кудравец «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету два матча за сборную Белоруссии.

Полностью интервью Андрея Кудравца читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК БАТЭ
ФК Динамо (Москва)
Анатолий Капский
Андрей Кудравец
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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