Новичок «Динамо» Кудравец — о смерти основателя БАТЭ: «При нем 13 лет подряд было золото, без него — ни разу»

Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец, ранее выступавший за БАТЭ, в интервью «СЭ» рассказал, как на клуб повлияла смерть его основателя Анатолия Капского.

— БАТЭ — детище Анатолия Капского, которого из-за болезни не стало в 2018 году. Как пережили смерть босса?

— Тяжело, конечно. Этот человек в 90-е возродил клуб, поднимал его до громких побед в Лиге чемпионов фактически с нуля. БАТЭ — его детище на 100 процентов. Клуб вроде как сначала не почувствовал утрату. Но с каждым годом делает по шажочку, по шажочку назад. После смерти Капского ни одного чемпионства не было выиграно, это же о чем-то говорит. А до этого 13 лет подряд брали золото. За прошедшие пять с половиной лет в клубе все кардинально поменялось.

— Финансирование стало меньше или нет такой твердой направляющей руки?

— Всего понемногу. Одно на другое накладывается, и в итоге сейчас БАТЭ — совсем другая команда, нежели в 2018 году, — сказал Кудравец «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету два матча за сборную Белоруссии.

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