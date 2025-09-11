Новичок ЦСКА Кармо: «Хочу выигрывать титулы, забивать голы и дарить много радости болельщикам»

Новичок ЦСКА Энрике Кармо считает большой честью иметь возможность играть за московскую команду.

18-летний бразилец подписал контракт с армейцами до конца сезона-2029/30. Ранее он выступал за «Сан-Паулу».

«Я очень счастлив. Для меня большая честь быть в этом клубе. С нетерпением жду дебюта и хочу подарить много радости нашим болельщикам. Очень хочу сыграть первый матч за ЦСКА. С Алвесом мы большие друзья, и я рад снова играть вместе. Он очень хорошо отзывался о клубе. Дебютировать — это то, что я хочу сейчас больше всего. Я очень этого хочу, хочу выигрывать титулы, забивать голы и дарить много радости болельщикам», — сказал Кармо в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.

Кармо является воспитанником «Сан-Паулу». За основную команду он не провел ни одного матча.

После 7 туров РПЛ ЦСКА с 15 очками располагается на втором месте в турнирной таблице.