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Смолов: «Не обидно, что нет предложений, которые меня могут устроить. Я доволен своей карьерой»

Александр Абустин
корреспондент

Нападающий «Броук Бойз» Федор Смолов заявил, что его устроило бы предложение от клуба РПЛ, который борется за чемпионство.

«Закрыл ли я для себя тему с РПЛ? Если будет предложение, которое будет устраивать, я готов рассмотреть. Пока такого нет. Клуб, борющийся за чемпионство? Меня устроит. Мне не обидно, что нет предложений, которые меня могут устроить. Мне 35 лет. Я доволен своей карьерой. И весной, когда мало выходил на поле, мысленно готовился, что лето может стать отправной точкой в другую жизнь, без футбола. Готов ли я к другой жизни? Да. У меня есть другая работа, я занят многими другими интересными вещами. Открываю новые сферы жизни», — сказал футболист.

Смолов в сезоне-2024/25 стал чемпионом России вместе с «Краснодаром», после чего покинул клуб. В августе форвард присоединился к медийной команде «Броук Бойз».

Ранее в своей карьере Смолов также играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».

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Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Broke Boys
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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