Смолов: «Не обидно, что нет предложений, которые меня могут устроить. Я доволен своей карьерой»

Нападающий «Броук Бойз» Федор Смолов заявил, что его устроило бы предложение от клуба РПЛ, который борется за чемпионство.

«Закрыл ли я для себя тему с РПЛ? Если будет предложение, которое будет устраивать, я готов рассмотреть. Пока такого нет. Клуб, борющийся за чемпионство? Меня устроит. Мне не обидно, что нет предложений, которые меня могут устроить. Мне 35 лет. Я доволен своей карьерой. И весной, когда мало выходил на поле, мысленно готовился, что лето может стать отправной точкой в другую жизнь, без футбола. Готов ли я к другой жизни? Да. У меня есть другая работа, я занят многими другими интересными вещами. Открываю новые сферы жизни», — сказал футболист.

Смолов в сезоне-2024/25 стал чемпионом России вместе с «Краснодаром», после чего покинул клуб. В августе форвард присоединился к медийной команде «Броук Бойз».

Ранее в своей карьере Смолов также играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».