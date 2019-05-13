Новая стратегия "Спартака": ориентир - на "Краснодар". Инсайд "СЭ"

Как стало известно "СЭ", в ближайшие годы "Спартак" собирается проводить политику разумной экономии в том, что касается трансферных вопросов. Речь идет о модели, похожей на выстроенную в "Краснодаре".

В данную стратегию входит опора на воспитанников собственной академии и других молодых талантливых россиян, а также на двух-трех легионеров высокого уровня. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров.

Полностью инсайды "СЭ" о предстоящем совете директоров "Спартака" читайте здесь