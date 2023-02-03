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Сегодня, 13:25

«Нижний Новгород» в товарищеском матче уступил «Волге»

Сергей Разин
корреспондент
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«Нижний Новгород» в товарищеском матче на сборе в Турции уступил «Волге» со счетом 0:1.

Единственный гол забил Денис Рахманов.

Сегодня «Нижний Новгород» проведет второй товарищеский матч против казахстанского «Каспия». Встреча начнется в 16.30 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Волга» — «Нижний Новгород» — 1:0 (1:0)

Гол: Ден.Рахманов, 8.

«Волга»: Климович, Максименков (Гапечкин, 46), Хабибуллин (Абазов, 46), Магомадов (Кутин, 46), Хайруллов (Сапета, 46), Дм.Рахманов (Морозов, 46), Махмутов (Герюгов, 46), Ден.Рахманов (Ефремов, 46), Билалов (Паскин, 46), Кирсанов (Дашаев, 46).

«Нижний Новгород»: Гойло (Анисимов, 46), Баньяк, Набиуллин (Берковский, 46), Гоцук, Пенчиков, Корнюшин, Майга, Калинский, Севикян, Янсане (Фещенко, 66), Гаджимурадов.

3 февраля. Турция

ФК Волга (Нижний Новгород)
ФК Нижний Новгород
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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