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Сегодня, 13:23

Овчинников считает Дюкова и Галицкого эталонами футбольных руководителей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России по футболу Сергей Овчинников рассказал, кто для него является эталоном в качестве руководителя.

«Конечно же, назову Дюкова. На самом деле люди мало понимают, что он делает для нашего футбола и в каких объемах. И немногие это оценят. Мне очень нравится его нравственная сторона. Он ничего не выпячивает. При этом очень много трудится. Я считаю, что о людях нужно говорить хорошо, пока они еще живы. Поэтому Дюков для РФС — это спасение, когда мы говорим о федерации. А если брать руководителей клубов, то я выделю Галицкого. Сергей Николаевич может принимать спорные решения, но они взвешенные. Он очень умный человек, глубоко знает футбол и умеет управлять. «Краснодар» — это образец построения клуба», — приводит слова Овчинникова RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1105602-ovchinnikov-dyukov-galickii-rukovoditel
Футбол
Александр Дюков
Сергей Галицкий
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
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