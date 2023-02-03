Овчинников считает Дюкова и Галицкого эталонами футбольных руководителей

Бывший вратарь сборной России по футболу Сергей Овчинников рассказал, кто для него является эталоном в качестве руководителя.

«Конечно же, назову Дюкова. На самом деле люди мало понимают, что он делает для нашего футбола и в каких объемах. И немногие это оценят. Мне очень нравится его нравственная сторона. Он ничего не выпячивает. При этом очень много трудится. Я считаю, что о людях нужно говорить хорошо, пока они еще живы. Поэтому Дюков для РФС — это спасение, когда мы говорим о федерации. А если брать руководителей клубов, то я выделю Галицкого. Сергей Николаевич может принимать спорные решения, но они взвешенные. Он очень умный человек, глубоко знает футбол и умеет управлять. «Краснодар» — это образец построения клуба», — приводит слова Овчинникова RT.