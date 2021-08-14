14 августа в Нижнем Новгороде одноименная команда сыграет с «Уфой» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 17.30 (мск).

«Нижний Новгород», которым руководит Александр Кержаков, с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В предыдущем туре они выиграли у «Спартака» (2:1) в Москве.

«Уфа» с одним баллом располагается на 13-й строчке в РПЛ. 6 августа уфимцы сыграли вничью с «Локомотивом» — 1:1.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Нижний Новгород» — «Уфа» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1».