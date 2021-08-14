«Нижний Новгород» — «Уфа»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча
14 августа в Нижнем Новгороде одноименная команда сыграет с «Уфой» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 17.30 (мск).
«Нижний Новгород», которым руководит Александр Кержаков, с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В предыдущем туре они выиграли у «Спартака» (2:1) в Москве.
«Уфа» с одним баллом располагается на 13-й строчке в РПЛ. 6 августа уфимцы сыграли вничью с «Локомотивом» — 1:1.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Нижний Новгород» — «Уфа» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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