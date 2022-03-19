«Нижний Новгород» — «Спартак»: Мозес заменил Айртона

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес заменил защитника Айртона в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

В конце первого тайма Айртон получил травму после того, как защитник нижегородцев Кирилл Гоцук наступил ему на голеностоп.

Бразилец покинул поле на носилках. Отметим, что главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за инцидент с Айртоном.