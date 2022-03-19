«Нижний Новгород» — «Спартак»: Мозес заменил Айртона
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес заменил защитника Айртона в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
В конце первого тайма Айртон получил травму после того, как защитник нижегородцев Кирилл Гоцук наступил ему на голеностоп.
Бразилец покинул поле на носилках. Отметим, что главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за инцидент с Айртоном.
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|42
|
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|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
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|10
|1
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|27-27
|31
|
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|
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|5
|7
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|29
|
9
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|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
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|
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|
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|21
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|5
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|20
|
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|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
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|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
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|17
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30 тур
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|- : -
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7
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