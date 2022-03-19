«ВАР?» «Спартак» отреагировал на фол против Айртона в матче с «Нижним Новгородом»

В «Спартаке» выразили недоумение после отсутствия наказания за фол на Айртоне в матче с «Нижним»

Защитник «Спартака» Айртон получил травму в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Защитник нижегородцев Кирилл Гоцук наступил бразильцу шипами с размаху на голеностоп. Футболист долго лежал на газоне, пока ему оказывали помощь.

При этом главный арбитр встречи Сергей Иванов дал свисток на перерыв.

Telegram-канал крнасно-белых предположил, что этот эпизод должен был просматривать ВАР на предмет возможной красной карточки.