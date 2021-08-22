«Зенит» называется в числе претендентов на Хамеса Родригеса
Нападающий «Эвертона» Хамес Родригес оказался не нужен новому главному тренеру «ирисок» Рафаэлю Бенитесу и может покинуть клуб, сообщает Antena2.
Бенитес сообщил игроку, что не рассчитывает на него в нынешнем сезоне. В связи с этим у Родригеса появились несколько предложений для продолжения карьеры.
Cообщалось об интересе к 30-летнему колумбийцу со стороны «Ньюкасла» и «Ромы».
Также в списке претендентов присутствует «Зенит», в котором играет соотечественник Родригеса Вильмар Барриос. Клуб из Санкт-Петербурга уже связывался с игроком, но его высокая рыночная стоимость препятствует переходу игрока в российский клуб.
В прошлом сезоне Хамес провел 23 матча в АПЛ, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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