«Зенит» называется в числе претендентов на Хамеса Родригеса

Нападающий «Эвертона» Хамес Родригес оказался не нужен новому главному тренеру «ирисок» Рафаэлю Бенитесу и может покинуть клуб, сообщает Antena2.

Бенитес сообщил игроку, что не рассчитывает на него в нынешнем сезоне. В связи с этим у Родригеса появились несколько предложений для продолжения карьеры.

Cообщалось об интересе к 30-летнему колумбийцу со стороны «Ньюкасла» и «Ромы».

Также в списке претендентов присутствует «Зенит», в котором играет соотечественник Родригеса Вильмар Барриос. Клуб из Санкт-Петербурга уже связывался с игроком, но его высокая рыночная стоимость препятствует переходу игрока в российский клуб.

В прошлом сезоне Хамес провел 23 матча в АПЛ, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.