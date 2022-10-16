ЦСКА — «Спартак»: Карасев ошибочно не удалил Промеса за агрессивное поведение

На 6-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» арбитр Сергей Карасев, смотревший в направлении ворот красно-синих, тем не менее не увидел, что натворил Квинси Промес.

В действия рефери вмешались видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин, после проверки предложившие судье самому посмотреть видеозапись и оценить фол спартаковца на предмет показа красной карточки и удаления.

После этого Карасев изучил повторы и вынес Промесу только предупреждение.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».

Между тем действия голландца следует рассматривать как агрессивное поведение — он умышленно ударил Виллиана Рошу ногой по ноге. Агрессивное поведение — это попытка использовать или использование игроком чрезмерной силы или жестокости в отношении соперника (без ведения борьбы за мяч), независимо от того, имел ли место контакт. Даже попытка поступить таким образом должна наказываться удалением. А тут был удар, пусть и несильный.

Но один судья ФИФА (Карасев) не согласился с другим (Ивановым) и ассистентом ФИФА (Гаврилиным). Думаю, велика вероятность, что арбитра поддержат его руководители, как поддерживали других в ходе этого сезона.