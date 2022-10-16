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Судейство

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ЦСКА — «Спартак»: Карасев ошибочно не удалил Промеса за агрессивное поведение

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев и Квинси Промес.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
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На 6-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» арбитр Сергей Карасев, смотревший в направлении ворот красно-синих, тем не менее не увидел, что натворил Квинси Промес.

В действия рефери вмешались видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин, после проверки предложившие судье самому посмотреть видеозапись и оценить фол спартаковца на предмет показа красной карточки и удаления.

После этого Карасев изучил повторы и вынес Промесу только предупреждение.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».

Между тем действия голландца следует рассматривать как агрессивное поведение — он умышленно ударил Виллиана Рошу ногой по ноге. Агрессивное поведение — это попытка использовать или использование игроком чрезмерной силы или жестокости в отношении соперника (без ведения борьбы за мяч), независимо от того, имел ли место контакт. Даже попытка поступить таким образом должна наказываться удалением. А тут был удар, пусть и несильный.

Но один судья ФИФА (Карасев) не согласился с другим (Ивановым) и ассистентом ФИФА (Гаврилиным). Думаю, велика вероятность, что арбитра поддержат его руководители, как поддерживали других в ходе этого сезона.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
1-й тайм

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
20
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Александр Соболев

Спартак

 5
Квинси Промес

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Спартак

 5
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Зенит

 5
И К Ж
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