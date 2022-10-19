«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Москалев ошибочно не удалил Нигматуллина

На 62-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (1:0) арбитр Владимир Москалев ошибочно не показал красную карточку вратарю хозяев поля Артуру Нигматуллину и не удалил его с поля.

Не сделал этого судья и чуть позже — после вмешательства видеоассистентов Павла Шадыханова и Алексея Лунева и просмотра видеозаписи.

В итоге вратарь, которому не понравились действия нападающего «Краснодара», за удар соперника рукой вместо заслуженной красной карточки увидел перед собой желтую и избежал длительной дисквалификации.