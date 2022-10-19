Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 20:14

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Москалев ошибочно не удалил Нигматуллина

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Кадр из трансляции матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».
Кадр из трансляции матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».
1/2

На 62-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (1:0) арбитр Владимир Москалев ошибочно не показал красную карточку вратарю хозяев поля Артуру Нигматуллину и не удалил его с поля.

Не сделал этого судья и чуть позже — после вмешательства видеоассистентов Павла Шадыханова и Алексея Лунева и просмотра видеозаписи.

В итоге вратарь, которому не понравились действия нападающего «Краснодара», за удар соперника рукой вместо заслуженной красной карточки увидел перед собой желтую и избежал длительной дисквалификации.

Кадр из трансляции матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».
Кадр из трансляции матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».
Артур Нигматуллин
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Владимир Москалев
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
На русском форварде ставили крест, но он продолжает забивать в НХЛ: несгибаемый характер
Бах призвал Запад отказаться от бойкотов. Шри-Ланка выступила за снятие санкций с России
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине
Владелец кафе в Париже выпроводил украинцев со словами «Да здравствует Путин!»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Зиньковский назвал тяжелым матч «Спартака» с «Факелом»
Кавазашвили — об ошибках Мевли: «Любая стычка, и он уже на земле лежит — слабый мальчик!»
ЦСКА — «Торпедо»: гости реализовали пенальти
Абаскаль объяснил, почему Джикия не попал в заявку на матч с «Факелом»
Абаскаль — о матче с «Факелом»: «Я рад, что мы выиграли и идем дальше»
Промес после матча с «Факелом» обменялся футболками с бывшим защитником «Спартака» Брызгаловым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Спартак»: футболисты устроили стычку в конце матча

Спиридонов: «Взял бы Мевле билет из Воронежа и отправил бы его в один конец»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости