«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Москалев ошибочно не удалил Нигматуллина
На 62-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (1:0) арбитр Владимир Москалев ошибочно не показал красную карточку вратарю хозяев поля Артуру Нигматуллину и не удалил его с поля.
Не сделал этого судья и чуть позже — после вмешательства видеоассистентов Павла Шадыханова и Алексея Лунева и просмотра видеозаписи.
В итоге вратарь, которому не понравились действия нападающего «Краснодара», за удар соперника рукой вместо заслуженной красной карточки увидел перед собой желтую и избежал длительной дисквалификации.
Кадр из трансляции матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».
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