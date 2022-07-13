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Сегодня, 11:11

Источник: «Нижний Новгород» хочет подписать защитника «Арсенала» Степанова

«Нижний Новгород» хочет подписать защитника «Арсенала» Степанова
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Нижний Новгород» хочет подписать защитника тульского «Арсенала» Данила Степанова, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, нижегородский клуб улучшил предложение по 22-летнему россиянину.

Отмечается, что «Нижний Новгород» может взять защитника в аренду.

В прошедшем сезоне Степанов забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Его контракт с тульским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/pari-nn-prodolzhaet-peregovory-po-danilu-stepanovu-1310634/
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