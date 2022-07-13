Источник: «Нижний Новгород» хочет подписать защитника «Арсенала» Степанова
«Нижний Новгород» хочет подписать защитника «Арсенала» Степанова
«Нижний Новгород» хочет подписать защитника тульского «Арсенала» Данила Степанова, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, нижегородский клуб улучшил предложение по 22-летнему россиянину.
Отмечается, что «Нижний Новгород» может взять защитника в аренду.
В прошедшем сезоне Степанов забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Его контракт с тульским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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