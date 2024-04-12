В «Оренбурге» сообщили, что матч с «Пари НН» состоится: «Работаем в штатном режиме»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре «СЭ» рассказал, что паводок в области не окажет влияния на проведение матча 24-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Вода поднимается в пойме реки Урал. То, что рядом с Уралом, там затопило. Стадион строился по всем правилам и город живет обычной жизнью. Поэтому продолжаем работать в штатном режиме. Ближайший матч с «Пари НН» в силе», — сказал Андреев.

Матч пройдет на стадионе «Газовик» 14 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.

После 22 матчей «Пари НН» с 28 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» идет на 12-й позиции, набрав 23 очка.