Нгамале: «Я не уровень «Динамо»? Не обращаю внимание на это! Я сфокусирован на работе»

Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил свою игру в московской команде.

— Среди критиков есть мнение, что ты не уровень «Динамо». Как относишься к этому?

— Я не обращаю внимания на это! Я работаю над собой каждый день, я сфокусирован. Я работаю на команду, на своих партнеров. Каждая работа приносит свои плоды.

— Как ты можешь оценить свою игру?

— В действительности сейчас мне очень сложно. Проходит процесс адаптации. Но с каждым днем все лучше и лучше.

«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.