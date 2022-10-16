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Магкеев — о неудачном старте в РПЛ: «Конечно же, «Локомотив» выберется из этой ситуации»

Антон Иванов
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, сможет ли команда преодолеть неудачный старт в РПЛ.

15 октября «Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ (1:0).

— Эта победа — необходимый глоток воздуха?

— Естественно, это надо было делать давно, но сегодня была просто принципиальная игра для наших болельщиков, для всех нас.

— События прошлой недели?

— Что случилось, то случилось. Нам надо было концентрироваться на игре и выигрывать 3 очка, что мы и сделали с вами.

— «Локомотив» выберется из этой ситуации?

— Конечно же, у нас всех есть эта уверенность, но все покажет игра.

— Можешь пообещать, что вы не вылетите?

— Я могу пообещать, что мы сделаем все возможное.

«Локомотив» занимает 12-е место с 12 очками после 13 матчей.

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Станислав Магкеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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П
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Квинси Промес

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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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 6 1 2
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