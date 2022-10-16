Магкеев — о неудачном старте в РПЛ: «Конечно же, «Локомотив» выберется из этой ситуации»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, сможет ли команда преодолеть неудачный старт в РПЛ.

15 октября «Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ (1:0).

— Эта победа — необходимый глоток воздуха?

— Естественно, это надо было делать давно, но сегодня была просто принципиальная игра для наших болельщиков, для всех нас.

— События прошлой недели?

— Что случилось, то случилось. Нам надо было концентрироваться на игре и выигрывать 3 очка, что мы и сделали с вами.

— «Локомотив» выберется из этой ситуации?

— Конечно же, у нас всех есть эта уверенность, но все покажет игра.

— Можешь пообещать, что вы не вылетите?

— Я могу пообещать, что мы сделаем все возможное.

«Локомотив» занимает 12-е место с 12 очками после 13 матчей.