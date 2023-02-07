Форвард «Спартака» Шамар Николсон признался, что скучает по одноклубнику Квинси Промесу.

— Промес сейчас в Москве, вы по нему скучаете?

— Вы знаете Промес — мой братан, конечно, я скучаю по нему. Когда вернусь в Москву, мы проведаем больше времени вместе. Скучаю не только я, но и вся команда, потому что он один из источников энергии для команды.

— Вы с ним переписываетесь?

— Конечно. Позавчера перематывались.

— О чем говорили?

— Да так, как дела, как семья и так далее.

Промес отсутствует на зимних тренировочных сборах команды в ОАЭ и занимается в Москве.