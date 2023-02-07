Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Николсон: «Промес — мой братан, конечно, я скучаю по нему»

Николсон рассказал, что «Спартак» скучает по Промесу
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Спартака» Шамар Николсон признался, что скучает по одноклубнику Квинси Промесу.

— Промес сейчас в Москве, вы по нему скучаете?

— Вы знаете Промес — мой братан, конечно, я скучаю по нему. Когда вернусь в Москву, мы проведаем больше времени вместе. Скучаю не только я, но и вся команда, потому что он один из источников энергии для команды.

— Вы с ним переписываетесь?

— Конечно. Позавчера перематывались.

— О чем говорили?

— Да так, как дела, как семья и так далее.

Промес отсутствует на зимних тренировочных сборах команды в ОАЭ и занимается в Москве.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Источник: Дзюба завтра подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона
«Локо» подписывает Дзюбу и Смольникова? Таблица переходов РПЛ
Литвинов рассказал, какие основные схемы наигрывает Абаскаль на сборах
Николсон: «Хочу забить как можно больше мячей на Зимнем Кубке РПЛ»
Полузащитник «Спартака» Мартинс Перейра рассказал, когда полностью восстановится после травмы
Перенес пять операций и мечтает вернуться в Европу. Кто такой Исмаэль Диас, которого хочет ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартинс Перейра уверен, что попадет в состав «Спартака» во второй половине сезона

Литвинов рассказал, какие основные схемы наигрывает Абаскаль на сборах
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости