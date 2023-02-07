Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:40

Литвинов рассказал, какие основные схемы наигрывает Абаскаль на сборах

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, какие основные схемы наигрывает в команде главный тренер Гильермо Абаскаль во время сборов.

— Руслан, наконец-то мы посетили тренировку «Спартака». Расскажите, что с вами делает Абаскаль, что это не всем показывается?

— Особо секретно ничего нет. Я думаю каждый тренер каждой команды хочет сохранить тактики в секрете перед сезоном. Но мы играем открытый матч, который траслируется по телевизору. Где все все видят и все понимаю. Тренировки более закрытый вид деятельности, где все должно в коллективе оставаться.

— По поводу тактик вы вчера сыграли по-разному. После второго года перестроились. Какие схемы вы еще пробуете кроме 4-3-3 и 3-4-3, что мы видели вчера?

— Некоторые играли в пять защитников, некоторые в четыре. Я думаю, что это две наши основные схемы.

— Это плюс, что на первом сборе вы играли с иностранными командами, а сейчас — со своими соперниками по РПЛ?

— Да я даже не знаю. Все равно уровень команд высокий. «Ростов» в чемпионате идет сейчас в тройке. С «Сочи» и «Краснодаром» всегда тяжелые игры были. Думаю, это всегда плюс, когда играешь с командами такого уровня.

— Самые ли это тяжелые сборы для вас?

— Точно скажу, что не самые. В целом все правильно распределено. Такой подход всех устраивает. Нет психологической усталости, как это обычно бывает на сборах. Обычно ты устаешь после первого сбора. Так что не хочется выходить. А сейчас даже успеваю по футболу соскучиться.

— Что ты подразумеваешь под «такой подход»?

— Где-то дается лишний выходной. Где-то сбавляемая нагрузка. Если с утра мы пробежали сверх нормы, вечером нагрузка сбавляется.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Источник: Дзюба завтра подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона
«Локо» подписывает Дзюбу и Смольникова? Таблица переходов РПЛ
Николсон: «Промес — мой братан, конечно, я скучаю по нему»
Николсон: «Хочу забить как можно больше мячей на Зимнем Кубке РПЛ»
Полузащитник «Спартака» Мартинс Перейра рассказал, когда полностью восстановится после травмы
Перенес пять операций и мечтает вернуться в Европу. Кто такой Исмаэль Диас, которого хочет ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николсон: «Промес — мой братан, конечно, я скучаю по нему»

Тихонов считает, что «Спартак» может противостоять «Зениту»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости