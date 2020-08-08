Николич рассказал, как хочет строить игру «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о том, какие он ставит перед собой задачи в работе с командой.

— Посмотрите на вчерашний матч с «Зенитом»: у нас было большинство и по владению, и по передачам, и по ударам, но счет был 2:1 не в нашу пользу. Я думаю, нужно сделать все, чтобы футбол был стабильным как в атаке, так и в обороне. Иногда будем играть в атаку, иногда в оборону, но нужно сделать все. Нам нужно время, но времени нет. У нас не было подготовки перед возобновлением чемпионата, матчи будут каждые 3 дня, как и перед возобновлением чемпионата. Самое важное было выйти в группу Лиги чемпионов напрямую, команда это сделала. Сейчас стартует новый чемпионат, мы должны шаг за шагом привыкнуть к стилю игры, но для меня важен и результат. Если будут удачные результаты и стиль игры — будет хорошо.

У нас есть опытная команда и молодые игроки. Надо сделать игру, результат и развивать молодых, но шаг за шагом. В один момент все сделать не получится. Мы постараемся сделать все, что нужно, и для результата, и для развития молодежи, и для стиля игры. (Иван Торопцев)