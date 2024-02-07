Наумов: «Если Магкеев не уверен, что будет полезен «Локо», отказ от нового контракта только делает ему честь»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решении полузащитника железнодорожников Станислава Магкеева не подписывать новый контракт с клубом.

«Если он и сейчас не уверен, что будет полезен «Локо», отказ от нового договора только делает ему честь. Я не думаю, что это связано с какими-то другими причинами. Восстановиться после такой тяжелой травмы крайне непросто. Я помню, у меня был в «Локо» Сергей Ефимов, он дважды рвал «кресты», так потом и не начал играть, хотя был перспективный игрок, в сборную привлекался... Случай один в один как с Магкеевым. Мы его пытались «тянуть», предлагали тренерскую работу, но карьера у парня игровая так и закончилась... К сожалению, такое в профессиональном футболе бывает. Мне кажется, с Магкеевым может быть что-то подобное», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Магкеев с 2014 года находится в структуре «Локомотива». Всего 24-летний футболист провел 79 матчей за основную команду железнодорожников. Его контракт с московской командой истекает летом этого года.