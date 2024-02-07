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Наумов: «Если Магкеев не уверен, что будет полезен «Локо», отказ от нового контракта только делает ему честь»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решении полузащитника железнодорожников Станислава Магкеева не подписывать новый контракт с клубом.

«Если он и сейчас не уверен, что будет полезен «Локо», отказ от нового договора только делает ему честь. Я не думаю, что это связано с какими-то другими причинами. Восстановиться после такой тяжелой травмы крайне непросто. Я помню, у меня был в «Локо» Сергей Ефимов, он дважды рвал «кресты», так потом и не начал играть, хотя был перспективный игрок, в сборную привлекался... Случай один в один как с Магкеевым. Мы его пытались «тянуть», предлагали тренерскую работу, но карьера у парня игровая так и закончилась... К сожалению, такое в профессиональном футболе бывает. Мне кажется, с Магкеевым может быть что-то подобное», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Магкеев с 2014 года находится в структуре «Локомотива». Всего 24-летний футболист провел 79 матчей за основную команду железнодорожников. Его контракт с московской командой истекает летом этого года.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Станислав Магкеев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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