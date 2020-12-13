Николич пожаловался на проблемы с составом перед матчем против «Краснодара»
16:24
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о настрое на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
— У нас есть много проблем, — сказал Николич в эфире «Матч Премьер». — Вернулся в строй только Крыховяк. Снова проблема с запасом — одна молодежь. Но я уверен, что команда отдаст все силы на поле.
«Краснодар» — качественная команда. Но нам нужно набирать очки.
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