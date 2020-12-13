Николич пожаловался на проблемы с составом перед матчем против «Краснодара»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о настрое на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

— У нас есть много проблем, — сказал Николич в эфире «Матч Премьер». — Вернулся в строй только Крыховяк. Снова проблема с запасом — одна молодежь. Но я уверен, что команда отдаст все силы на поле.

«Краснодар» — качественная команда. Но нам нужно набирать очки.