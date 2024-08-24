Николич поблагодарил болельщиков ЦСКА после победы над «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Акрона» (4:0) в 6-м туре РПЛ.

«В перерыве говорили с футболистами о том, что им нужно не нервничать, не терять позиции и продолжать играть. Жалко, что в первом тайме была перекладина, что не получилось забить, хотя можно было это делать с разных позиций. Работаем над этим.

Очень хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли. Ранняя игра, но для футболистов важно, чтобы за их спинами была поддержка. Тогда у ребят получается больше», — цитирует Николича пресс-служба армейцев.

ЦСКА (10 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Акрон» (4) идет 13-м в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Химками». Матч пройдет 31 августа. «Акрон» в этот же день в гостях встретится с «Ахматом».