Шедевр Вендела принес «Зениту» очередную кубковую победу. «Крылья» рискуют вылететь в Путь регионов

У сине-бело-голубых — ни одного поражения на групповом этапе.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

24 ноября, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Зенит» четвертый год подряд досрочно гарантирует себе место в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России, поэтому уже привык к тому, что финальный матч группового этапа превращается в формальность. На этот раз сине-бело-голубые даже не могли сдвинуться с первого места. По большому счету, главная интрига тура для них заключается в сопернике по 1/8 финала, но он станет известен позже.

Все мысли у «Зенита» сейчас — об игре РПЛ с ЦСКА, в которой чемпионам необходимо реабилитироваться за субботнее поражение в Казани. Поэтому и состав на кубковый матч с «Крыльями Советов» выглядел экспериментальным. В основе появились сразу три футболиста 2008 года рождения — Даниил Кондаков, Вадим Шилов, Амир Мусаев. На острие вышел Фелипе Аугусто, на флангах обороны — Роман Вега и Вячеслав Караваев, который впервые в официальном матче надел капитанскую повязку. Денис Адамов в воротах на кубковую игру уже не удивляет — первый номер «Зенита» сейчас Богдан Москвичев.

У «Крыльев» состав больше напоминал боевой. Печенин, Чернов, Горшков, Столбов и Шитов выходили с первых минут на пятничный матч с «Ростовом», Рахманович тоже был бы в основе, если бы не перебор желтых карточек. Самарцы явно настраивались на то, чтобы отобрать очки у сине-бело-голубых, как они сделали это в первом круге групповой стадии. Им достаточно было ничьей, чтобы гарантировать себе второе место.

«Крылья» начали матч активно — но только с точки зрения прессинга. Самарцы встречали «Зенит» очень высоко, прямо в штрафной, причем часто вдвоем старались накрывать защитников и вратаря. Не получилось ни разу — петербуржцы спокойно выходили из обороны.

В атаке сине-бело-голубые тоже действовали неплохо. Особенно старателен был Фелипе Аугусто. Правда, на 15-й минуте он не смог нормально пробить по мячу, вышло комично. Следом бразилец нанес уже акцентированный удар — Песьяков среагировал.

У «Крыльев», кроме прессинга в первом тайме, ничего не было. Когда «Зенит» преодолевал первую фазу давления, самарцы сжимались в обороне. Но сине-бело-голубые не слишком активно пользовались тем, что сопернику приходилось перестраиваться, и сами медленно выбирались в нападение.

Однако в одном эпизоде «Зенит» все же воспользовался проблемами волжан в обороне, а именно в опорной зоне. Вендел получил мяч перед штрафной в полном одиночестве и роскошным ударом в девятку открыл счет. Это первый в сезоне гол бразильца, пропустившего пару месяцев из-за травмы.

В перерыве Сергей Булатов явно нашел нужные слова для команды, потому что она начала второй тайм мощно. И не только с точки зрения прессинга. Даже Адамову пришлось вступать в игру, хотя весь первый тайм он стоял без работы.

На 61-й минуте тревожно стало за Амира Мусаева, который получил травму в стыке с Максимом Витюговым. К счастью, 18-летний полузащитник вернулся на поле, а с этого штрафного Джон Джон отправил мяч в руки Песьякову.

В заключительные полчаса «Крылья» перестроились. Необходимая ничья была близка, потому что «Зенит» сбавил обороты и гораздо реже угрожал воротам. Причем это было связано скорее не с действиями по счету, а с мотивацией.

Но на исходе основного времени волжане все же забили уснувшему сопернику. Денис Макаров выстрелил из-за штрафной — Адамов отразил мяч, но он все равно влетел в ворота. Однако видеоарбитры пригласили Данила Набоку к монитору — оказалось, что за несколько секунд до гола Горшков сыграл рукой. Из-за фола экс-футболиста «Зенита» счет остался прежним, а «Крылья» лишились шанса гарантировать себе место в плей-офф Пути РПЛ.

«Зенит» же в очередной раз победил и теперь ждет, с кем ему играть весной. Соперником станет «Динамо», «Краснодар» или «Факел».