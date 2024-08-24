Билялетдинов назвал «Локомотив» фаворитом матча с «Ростовом»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает железнодорожников фаворитами в матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Эти команды недавно играли в Кубке, «Ростов» проиграл, но была интересная, упорная игра. «Локомотив» — фаворит этой встречи, но нужно понимать, что отношение сейчас изменится. «Локомотив» не будут воспринимать как команду, потерявшую лидеров, которая ищет новую игру. Плюсом, конечно, послужит то, что у «Ростова» не было таких серьезных потрясений в составе, и скамейка запасных очень приличная, без потери в качестве», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 25 августа в Москве. Начало — в 20.00 по местному времени.

Перед 6-м туром «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в таблице РПЛ, у «Ростова» 8 баллов и восьмая позиция.