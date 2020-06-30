Николич оценил уровень чемпионата России

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ (1:1) высоко оценил уровень российского чемпионата.

— РПЛ — сильная лига, — сказал он. — Смотрите, «Крылья» в прошлом туре играли с «Зенитом», вели в счете, и там тоже все решилось ближе к концу матча. Здесь нельзя заранее приплюсовать очки, выходя против аутсайдеров. Неважно, кто тебе противостоит, 15-я команда лиги или 2-я. И еще один момент — футбол изменился после пандемии коронавируса. Картина игры распадается, командам не хватает свежести. Нет целостной картины, но это касается не только России, это общий тренд. (Дмитрий Гирин)