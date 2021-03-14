Гендиректор «Уфы» рассчитывает, что клуб избежит стыковых матчей

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков после поражения команды от «Рубина» (0:3) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи и высказался о шансах команды остаться в чемпионате России.

«Рубин» был сильнее в этом матче, где-то у нас самих после 20-й минуты что-то не пошло, — цитирует Шайбекова ТАСС. — Есть ли претензии по настрою и самоотдаче к игрокам? Они сами, наверное, поймут, главный тренер примет решения. Кто-то где-то не добежал, кто-то потерял концентрацию, когда нам забивали".

«Реально ли сохранить место в РПЛ, избежав стыков? Пока шансы есть, надо рассчитывать на то, чтобы остаться без стыков», — приводит слова Шайбекова ТАСС.

«Уфа» с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — пятая строчка и 37 баллов.