Гендиректор «Уфы» рассчитывает, что клуб избежит стыковых матчей
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков после поражения команды от «Рубина» (0:3) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи и высказался о шансах команды остаться в чемпионате России.
«Рубин» был сильнее в этом матче, где-то у нас самих после 20-й минуты что-то не пошло, — цитирует Шайбекова ТАСС. — Есть ли претензии по настрою и самоотдаче к игрокам? Они сами, наверное, поймут, главный тренер примет решения. Кто-то где-то не добежал, кто-то потерял концентрацию, когда нам забивали".
«Реально ли сохранить место в РПЛ, избежав стыков? Пока шансы есть, надо рассчитывать на то, чтобы остаться без стыков», — приводит слова Шайбекова ТАСС.
«Уфа» с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — пятая строчка и 37 баллов.
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