Николай Рассказов: "В России я уже в топ-команде, лучше "Спартака" ничего нет"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против "Енисея" отметил, что соперник не будет сидеть в обороне. По его словам, второй тайм у красно-белых складывается не так хорошо.

– Кого стоит опасаться у "Енисея"?

– В целом у них хорошая команда. Не думаю, что они будут сидеть в обороне весь матч. Мы играли с ними в Красноярске, это неплохая команда.

– "Спартак" критикуют за вторые таймы. Сам чувствуешь, что не хватает сил?

– Сил-то хватает, но, к сожалению, действительно так складывается. Где-то пропускаем гол сразу, как с ЦСКА, где-то менее активно начинаем играть, с "Ростовом" тоже так получилось... Как показывают матчи, второй тайм действительно плохо идет. Постараемся исправиться в ближайших матчах.

– Ещенко вернулся в общую группу. Для команды это важно? И для вас лично?

– Ну конечно. У него была тяжелая травма, ему удалось вернуться быстрее, чем другим футболистам. Да, мы с Андреем конкуренты, но это только добавляет мотивации. Мы с ним хорошо общаемся, у меня с ним проблем нет никаких.

– То есть не было такого, что вы говорили: "Андрей, ты лучше долечись нормально..."

– Нет, у нас такого нет, мы хорошо относимся друг к другу. Вы от нас такого не услышите.

– Есть что у Ещенко перенять? Или считаете себя самодостаточным игроком?

– У всех футболистов есть свои изъяны, свои проблемы. Если бы у меня их не было, я бы играл уже в топ-клубе...

– ...европейском?

– Ну конечно. В России я уже в топ-команде, лучше "Спартака" ничего нет. (Александр Рогулев)