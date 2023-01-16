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Семин: «Только сам Дзюба знает, почему он пока нигде не играет»

Семин поделился мнением о будущем Дзюбы
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что форварду Артему Дзюбе нужно как можно быстрее найти себе команду, чтобы не терять форму.

Сообщалось, что футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Торпедо».

«Только сам Дзюба знает, почему он пока нигде не играет. Понятно, что такой футболист не останется без команды, но другое дело, что ему нужно начать играть как можно скорее. Любому футболисту очень важно находиться в оптимальной игровой форме, а этому может поспособствовать только стабильная практика», — цитирует Семина «РБ Спорт».

В данный момент 34-летний российский футболист является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-dzyuba-ne-ostanetsya-bez-komandy-no-emu-nuzhno-nachat-igrat-kak-mozhno-skoree/
Артем Дзюба
Юрий Семин
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