Источник: «Спартак» предложил Унахи из «Марселя» зарплату около 1,8 миллиона евро

«Спартак» предложил полузащитнику «Марселя» Аззедину Унахи зарплату около 1,8 миллиона евро без учета бонусов, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, это начальное предложение от красно-белых, которое может измениться в процессе переговоров.

Ранее появилась информация, что «Марсель» готов продать Унахи за 12 миллионов евро на фоне интереса от «Спартака».

25-летний полузащитник прошлый сезон провел в аренде в «Панатинаикосе». В 37 матчах он забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с «Марселем» рассчитан до лета 2027 года.