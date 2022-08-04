Николай Ларин о платных обращениях в ЭСК: «Лишний раз задумаются, чтобы не проверяли все подряд»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное взимание платы с клубов РПЛ за обращения в ЭСК РФС.

«Обращаться в ЭСК по поводу потасовки в сегодняшнем матче «Броуков»? Мы не можем, у нашего клуба нет денег. Парень завелся, полез с кулаками. Пусть комментаторы обсудят действия своего футболиста. Как отношусь к этой инициативе взимать плату с клубов за обращение? Для клубов РПЛ 50 тысяч рублей — копейки. Но просто лишний раз задумаются, чтобы не проверяли все подряд.

Достаточно ли высок уровень квалификации судей в РПЛ? Да нормальные у нас судьи. У всех бывают ошибки. Мне больше интересно, почему они ошибаются, когда ВАР смотрят. Есть эпизоды, когда всем понятно и без видеопросмотров, а с ними тем более, но в итоге получается другое решение. Это непонятно. В Медиалиге есть ВАР, и это очень круто", — сказал Ларин «СЭ».

2 августа комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными. Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.