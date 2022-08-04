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Сегодня, 10:15

Агент Вагнера не верит, что футболист еще сыграет за ЦСКА

Антон Иванов
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Вагнер Лав.
Фото sportrecife.com.br

Агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра в разговоре с «СЭ» высказался о том, где игрок может закончить профессиональную карьеру игрока.

«Я не думаю, что он вообще окажется в ЦСКА. Конечно, нельзя говорить о том, что это невозможно. Но будет очень тяжело сделать это. У нас было несколько возможностей сделать так, чтобы Вагнер играл за армейцев, но этого не случилось. Сейчас в мечтах нападающего завершить карьеру там, где он был безумно счастлив и выиграл множество трофеев, то есть в ЦСКА», — сказал Феррейра «СЭ».

26 июля форвард подписал контракт с бразильским клубом «Спорт Ресифе», а в минувшем сезоне 38-летний бразилец играл за «Мидтьюлланд».

За ЦСКА Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба нападающий три раза становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза — Суперкубок, а также один раз — Кубок УЕФА.

Вагнер Лав
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