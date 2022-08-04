Бывший полузащитник «Динамо» Соснин завершил карьеру из-за осложнений после коронавируса
Бывший полузащитник «Динамо» Антон Соснин заявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру из-за осложнений после перенесенного коронавируса.
«Еще когда был контракт с «Динамо», получил серьезную травму и лечился восемь месяцев, а когда восстановился — поменялся тренер. Когда он приходил, делал ставку на тех игроков, которые были готовы, а я восемь месяцев не тренировался, не было игровой практики. Ему, естественно, нужен был результат здесь и сейчас — это абсолютно нормально.
Потом были сборы, старт чемпионата, и начался коронавирус. Возникла еще одна пауза, и в итоге я сыграл в премьер-лиге спустя год и семь месяцев. Сезон закончился, буквально через месяц я успел провести три-четыре матча, выходил на замену, одну игру провел в основе. Контракт с «Динамо» закончился, потом была пауза — мы с агентом ждали предложения, — ничего более-менее стоящего не было, трансферное окно закрылось, я взял паузу до зимы, а в ноябре переболел коронавирусом», — приводит ТАСС слова Соснина.
32-летний футболист рассказал, что проблемы со здоровьем после коронавируса у него обнаружили после перехода в «Нефтехимик».
«Я уже обо всем договорился, мне нужно было пройти медобследование. Выяснилось, что коронавирус дал осложнение на сердце. У меня были проблемы при нагрузках — я этого не чувствовал, но в любой момент это могло сыграть злую шутку. Естественно, я и сам сказал, что никуда не поеду, и в «Нефтехимике» решили не рисковать. В итоге до лета я лечился, теперь все нормально — вылечился, прошел повторное обследование, должен был ехать в еще одну команду Первой лиги, а у меня родилась дочка, а еще есть дочка от первого брака в Питере. Перед вылетом на сборы я сел и подумал, что если поеду в третий город, а в Москве и Питере у меня по ребенку, я все время буду в дороге, а в выходной буду кидать монетку — к кому ехать. В итоге выбрал семью, детей и вот так закончил карьеру», — добавил Соснин.
Соснин выступал за «Зенит», «Крылья Советов», «Кубань», «Динамо» и «Нефтехимик». С июля 2021 года футболист является свободным агентом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
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Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0