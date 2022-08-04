Бывший полузащитник «Динамо» Соснин завершил карьеру из-за осложнений после коронавируса

Бывший полузащитник «Динамо» Антон Соснин заявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

«Еще когда был контракт с «Динамо», получил серьезную травму и лечился восемь месяцев, а когда восстановился — поменялся тренер. Когда он приходил, делал ставку на тех игроков, которые были готовы, а я восемь месяцев не тренировался, не было игровой практики. Ему, естественно, нужен был результат здесь и сейчас — это абсолютно нормально.

Потом были сборы, старт чемпионата, и начался коронавирус. Возникла еще одна пауза, и в итоге я сыграл в премьер-лиге спустя год и семь месяцев. Сезон закончился, буквально через месяц я успел провести три-четыре матча, выходил на замену, одну игру провел в основе. Контракт с «Динамо» закончился, потом была пауза — мы с агентом ждали предложения, — ничего более-менее стоящего не было, трансферное окно закрылось, я взял паузу до зимы, а в ноябре переболел коронавирусом», — приводит ТАСС слова Соснина.

32-летний футболист рассказал, что проблемы со здоровьем после коронавируса у него обнаружили после перехода в «Нефтехимик».

«Я уже обо всем договорился, мне нужно было пройти медобследование. Выяснилось, что коронавирус дал осложнение на сердце. У меня были проблемы при нагрузках — я этого не чувствовал, но в любой момент это могло сыграть злую шутку. Естественно, я и сам сказал, что никуда не поеду, и в «Нефтехимике» решили не рисковать. В итоге до лета я лечился, теперь все нормально — вылечился, прошел повторное обследование, должен был ехать в еще одну команду Первой лиги, а у меня родилась дочка, а еще есть дочка от первого брака в Питере. Перед вылетом на сборы я сел и подумал, что если поеду в третий город, а в Москве и Питере у меня по ребенку, я все время буду в дороге, а в выходной буду кидать монетку — к кому ехать. В итоге выбрал семью, детей и вот так закончил карьеру», — добавил Соснин.

Соснин выступал за «Зенит», «Крылья Советов», «Кубань», «Динамо» и «Нефтехимик». С июля 2021 года футболист является свободным агентом.