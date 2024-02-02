Комличенко — о результатах «Ростова»: «В прошлом году было больше удачи»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о результатах команды в текущем сезоне.

— Как оценишь свою первую половину сезона?

— Очень неудовлетворительно, мягко говоря. Могу поставить себе 2 с минусом.

— За отпуск удалось понять проблему?

— Много причин было. Травма, потом надо набирать форму. Команда как-то подрасслабилась, где-то потеряла. Это сказалось и на мне. Эта скомканность получилась из-за совокупности причин. Давно такого не было. Под конец года исправился, набрал форму.

— Почему сейчас «Ростов» находится близко к зоне вылета?

— В прошлом году было больше удачи. Нам везло, что-то не залетало. Не могу сказать, что мы стали меньше бегать, нет. Просто меньше удачи стало.

«Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 туров. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.