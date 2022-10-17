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Нигматуллин считает справедливым ничейный результат в матче «Спартака» с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о ничейном матче 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

«Результат считаю достаточно справедливым. С переменным успехом развивался матч. Сначала армейцы забили скандальный мяч. Вина здесь Зобнина, который выключился в определенный момент. Понятно, что он из добрых побуждений, но в таких случаях надежнее выбить мяч за половину поля, тем самым аргументируя фэйр-плей. В дерби так не должны были поступать. В таком матче очень высока цена победы», — цитирует Нигматуллина Sport24.

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.

Руслан Нигматуллин
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
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 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
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