Нигматуллин считает справедливым ничейный результат в матче «Спартака» с ЦСКА

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о ничейном матче 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

«Результат считаю достаточно справедливым. С переменным успехом развивался матч. Сначала армейцы забили скандальный мяч. Вина здесь Зобнина, который выключился в определенный момент. Понятно, что он из добрых побуждений, но в таких случаях надежнее выбить мяч за половину поля, тем самым аргументируя фэйр-плей. В дерби так не должны были поступать. В таком матче очень высока цена победы», — цитирует Нигматуллина Sport24.