18:36 | Футбол — РПЛ

Никола Влашич: "Любимый гол за ЦСКА? "Спартаку"! Было супер - забить в таком матче!"

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признался, что его любимым голом за армейцев является мяч, забитый в ворота "Спартака" в матче первого круга премьер-лиги (1:1). 21-летний хорват добавил, что в той игре было очень много энергии. 

- Мой любимый гол за ЦСКА? "Спартаку"!  В той игре было столько энергии... И поддержка болельщиков, - сказал Влашич в интервью клубной пресс-службе. - Я приехал в команду в августе, и все сразу стали говорить мне об этом матче. Все говорили: "Да, вот это будет игра!" Было супер - забить в таком матче. 

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. ЦСКА с 37 баллами располагается на 4-й строчке. 

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

Спартак - ЦСКА

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