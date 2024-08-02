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Высоцкий: «Я пропустил целое футбольное десятилетие. Потом случайно оказался на игре «Локомотива» — и мне так понравилось!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Никита Высоцкий.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

Известный актер, сценарист и режиссер Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как начал болеть за «Локомотив».

— В какой момент охладели к «Динамо»?

— С развалом Советского Союза. В спорте все изменилось, я почувствовал, что теряю интерес. И к «Динамо», и к баскетболу. Даже Олимпийские игры перестал смотреть. Как-то Дима Певцов затащил в Лужники на товарищеский матч нашей футбольной сборной. Вроде и соперник приличный, и скорости неплохие — а для меня это было тяжелое зрелище. Сидел и думал: «Когда ж все кончится?»

— Как в вашей жизни появился «Локо»?

— Я пропустил целое футбольное десятилетие. Не следил, не смотрел, не болел. Потом случайно оказался на игре «Локомотива» — и мне так понравилось! Вы же помните ту команду — с Лоськовым, Евсеевым, Гуренко, Пашининым, Измайловым, который по полю прямо летал. Ох, как они рубились! Какой был футбол! Два чемпионства, победы в еврокубках над «Интером», «Реалом», киевским «Динамо»...

Я полюбил «Локомотив», стал часто бывать в Черкизово. Познакомился с Семиным, Филатовым, министром путей сообщения Аксененко, которому «Локомотив» обязан не меньше, чем Юрию Павловичу и Валерию Николаевичу.

Никита Высоцкий. Никита Высоцкий: «В апреле отец пишет: «Уйду я в это лето в малиновом плаще». В июле умирает»
ФК Локомотив (Москва)
Никита Высоцкий
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
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Зенит – Ростов
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Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Факел – Краснодар
 - : -
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Динамо

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Зенит

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