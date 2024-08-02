Высоцкий: «Я пропустил целое футбольное десятилетие. Потом случайно оказался на игре «Локомотива» — и мне так понравилось!»

Известный актер, сценарист и режиссер Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как начал болеть за «Локомотив».

— В какой момент охладели к «Динамо»?

— С развалом Советского Союза. В спорте все изменилось, я почувствовал, что теряю интерес. И к «Динамо», и к баскетболу. Даже Олимпийские игры перестал смотреть. Как-то Дима Певцов затащил в Лужники на товарищеский матч нашей футбольной сборной. Вроде и соперник приличный, и скорости неплохие — а для меня это было тяжелое зрелище. Сидел и думал: «Когда ж все кончится?»

— Как в вашей жизни появился «Локо»?

— Я пропустил целое футбольное десятилетие. Не следил, не смотрел, не болел. Потом случайно оказался на игре «Локомотива» — и мне так понравилось! Вы же помните ту команду — с Лоськовым, Евсеевым, Гуренко, Пашининым, Измайловым, который по полю прямо летал. Ох, как они рубились! Какой был футбол! Два чемпионства, победы в еврокубках над «Интером», «Реалом», киевским «Динамо»...

Я полюбил «Локомотив», стал часто бывать в Черкизово. Познакомился с Семиным, Филатовым, министром путей сообщения Аксененко, которому «Локомотив» обязан не меньше, чем Юрию Павловичу и Валерию Николаевичу.