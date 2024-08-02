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Билялетдинов: «Если не брать Баринова, то не вижу лидера в «Локомотиве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов не видит новых лидеров в составе железнодорожников.

«Пока сложно сказать, кто будет лидером «Локомотива» и кто на пути к этому. Если кто-то себя показал хорошо в нескольких эпизодах, то это не значит, что человек стал лидером. Надо закрепиться. Если не брать Баринова, то я не вижу лидера в «Локомотиве». Сейчас команда ровная. Кто-то созревает для лидера, но я не хочу публично делать рекламу каким-то футболистам. Я не сорю эпитетами и авансами», — цитирует Legalbet Билялетдинова.

«Локомотив» в стартовых двух турах набрал 3 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Дмитрий Баринов
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
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