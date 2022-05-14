14 мая прошло прощание с Валентиной Яшиной

Церемония прощания и похороны Валентины Яшиной, вдовы прославленного вратаря Льва Яшина, запланированы на субботу, 14 мая.

Прощание с Яшиной началось в 11.00 (мск), оно проходило в зале прощания ЦКБ Управления делами Президента. Похороны состоятся в 13.00 на Ваганьковском кладбище.

В память о Валентине Тимофеевне матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» планируется начать с минуты молчания.

Вдова легендарного голкипера «Динамо» Льва Яшина скончалась во вторник на 92-м году жизни.