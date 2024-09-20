Салтыков — о своем игровом времени: «Нужно доказывать себе и всем»

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков прокомментировал корреспонденту «СЭ» ситуацию со своим игровым временем.

«Любой футболист хочет играть как можно больше. У нас очень конкурентная команда, мы идем в верху — как в Кубке, так и в чемпионате. Нужно работать над собой. Нужно доказывать себе и всем, что ты можешь выходить и играть», — сказал Салтыков.

В текущем сезоне 20-летний Салтыков принял участие в 5 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.